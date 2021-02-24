ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الترجي









تعادل نادي الزمالك أمام نظيره تونجيث السنغالي، سلبيًا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك قد تعادل أيضًا في الجولة الأولى أمام نظيره مولودية الجزائر، سلبيًا بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بينهما في القاهرة.





كما تعادل نادي الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره مولودية الجزائر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية.





ويحتل الترجي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.





ويلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع فرق الترجي الرياضي التونسي.





ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا:





الترجي التونسي: 4 نقاط.





مولودية الجزائر: نقطتين.





الزمالك: نقطتين.



