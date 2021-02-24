مستشار مفتى الجمهورية: بناء الدولة الحضارية من مقاصد الشريعة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المتطرفون يرغبون في جر الوطن لفكرهم الشاذ، منوها بأن الدولة المصرية لا تتحمل مسألة الشذوذ من أي ناحية.



وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن عدو الجماعات المتطرفة هو من يحافظ على النظام، خاصة إذا كان هذا النظام ليس على هواهم.



وأوضح أن مسألة الخلافة مفهوم متغير مرن حسب مقتضيات العصر، ولابد من عمل إطار لا ينفي الخصوصية مع كل دولة، خاصة أننا نعيش داخل قانون دولي يحكمنا.



وأشار إلى أنه ليس لدينا السيطرة القهرية على العالم، لافتًا إلى أن مسألة الاجتياحات كانت في ظرف تاريخي أصبح غير موجود حاليًا.



وأكد أن بناء الدولة الحضارية من مقاصد الشريعة، وذلك من خلال مبدأ المواطنة.