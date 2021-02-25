خبير تنمية دولية: الجمعيات الأهلية تقدم 35% من الخدمات الصحية في مصر

قال الدكتور عصام العدوي، خبير التنمية الدولية والمستشار السابق لوزيرة التضامن، إن قانون الجمعيات الأهلية تعثر كثيرا في الصدرو، مشيرًا إلى أن أي دولة تقف على 3 أعمدة وهي الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، إلا أن هناك أزمات قائمة بين الحكومة في المجتمع الأهلي، بسبب عدم وضوح الأدوار.





وأضاف "العدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المجتمع الأهلي هو أي عمل لا يهدف إلى ربح ويبني لتقدم المجتمع، موضحًا أن العمل الأهلي بدأ من مصر وصدرناه إلى كل الدول، إلا أن هناك الكثير من القوانين تسببت في تصعيب الأمر والمعاناة.



