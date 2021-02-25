الإفتاء: المتطرفون لا يستطيعون العيش إلا في برك دماء (فيديو)

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الجزية أمر تاريخي لا يمكن نزعه من سياقه، لافتًا إلى أن الإسلام يدعو إلى إنهاء كل ما يكبل الإنسان.





وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مبدأ المواطنة يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومقدراتها، والحفاظ على هذا الوطن.





وأشار إلى أن الخوارج هم أصل كل الجماعات المتطرفة، وأن لكل عصر خوارجه، لأن الادلجة أعلى من الإنتماء للوطن، حيث أن المتطرفون لا يستطيعون العيش الهادئ، بل يريدون العيش في برك من الدماء.



