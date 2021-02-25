Advertisements

الإفتاء: المتطرفون لا يستطيعون العيش إلا في برك دماء (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:02 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الجزية أمر تاريخي لا يمكن نزعه من سياقه، لافتًا إلى أن الإسلام يدعو إلى إنهاء كل ما يكبل الإنسان.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مبدأ المواطنة يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومقدراتها، والحفاظ على هذا الوطن.

وأشار إلى أن الخوارج هم أصل كل الجماعات المتطرفة، وأن لكل عصر خوارجه، لأن الادلجة أعلى من الإنتماء للوطن، حيث أن المتطرفون لا يستطيعون العيش الهادئ، بل يريدون العيش في برك من الدماء.

وأوضح مستشار مفتى الجمهورية، أن الدولة المصرية أول من نبذت الدولة الإسلامية أو دولة داعش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء بوابة الفجر الفجر التطرف الإرهاب

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 15 ساعة

انفصال هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. تعرف على التفاصيل!

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

هل سيتخلي برشلونة عن نجمه الصاعد؟

منذ ساعتين و 29 دقيقة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيمانى غاضب من نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

مستشار مفتي الديار المصرية في ضيافة رئيس جامعة المنوفية

مجلس الكنائس العالمي يشيد بجهود دار الإفتاء في مواجهة التطرف

المفتي: غياب المنهجية الأزهرية عن الإخوان سبب ضلالهم

مفتى الجمهورية: حب الوطن من الإيمان.. وجزء من التدين (فيديو)

هاني تمام: مناهج الأزهر تحصن طلابه من الجماعات الإرهابية (فيديو)

مستشار مفتي الجمهورية: وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»