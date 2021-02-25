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تبدأ من ١٩٩ جنيهًا.. "حصص مصر" تعلن عن المراجعات النهائية لامتحانات النقل
الخميس 25/فبراير/2021 - 12:41 ص
ريم محمود
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أعلنت حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم عن المراجعات النهائية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي والتي أصبحت متاحة الآن على منصة "حصص مصر".
وقالت حصص مصر عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك: مراجعات شاملة لجميع الدروس في كل المواد ونماذج امتحانات تقدم لكم من خلال أفضل نخبة من أساتذة الوزارة المتخصصين، بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات وبنك المعرفة المصري، وموقع نجوى، والمعاصر، والامتحان.
واستكملت: أسعار المراجعات الشاملة:
مراجعات الفصل الدراسي الأول: 199 جنيه مصري
مراجعات العام الدراسي بالكامل: 349 جنيه مصري
واستكملت اختر طريقة الدفع الأنسب لك للاشتراك من موقعنا مباشرة.
واختتمت: وسجل الآن من خلال حسابك على مايكروسوفت 365
https:www.hesas.eg
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