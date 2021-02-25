Advertisements

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن شهدت العملة الأمريكية ارتفاع طفيف خلال تعاملات أمس بالبنوك المصري، وتستعرض بوابة الفجر أسعار الدولار في البنوك.


سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر دولار اليوم سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي

أخبار تهمك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعتين

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 37 دقيقة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الخميس 20-6-2019

سعر الدولار يستقر بالبنوك خلال منتصف التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 15-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة- تعاملات فترة الظهيرة

ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك في نهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 24-8-2020 في البنوك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»