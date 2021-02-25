سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 25-2-2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن شهدت العملة الأمريكية ارتفاع طفيف خلال تعاملات أمس بالبنوك المصري، وتستعرض بوابة الفجر أسعار الدولار في البنوك.









سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.