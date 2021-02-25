خبير: السيسي ألغى أسوء قانون للجمعيات الأهلية

قال الدكتور عصام العدوي، خبير التنمية الدولية والمستشار السابق لوزيرة التضامن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألغى أسوأ قانون للجمعيات الأهلية على مستوى العالم.





وأضاف "العدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس": "أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد تدارك ثغرات القوانين السابقة، حيث أن الدستور أكد على أن تأسيس الجمعيات الأهلية يأتي بالإشهار، ولابد أن توفق الجمعيات أوضاعها.





وأشار خبير التنمية الدولية إلى أن هناك 70% من الجمعيات ستوفق أوضاعها، موضحًا أن الجمعيات قائمة على التمويل من الداخل والتبرعات، مستطردًا "القانون المصري مختلف عن أي قانون، حيث إن القانون السابق للجمعيات الأهلية كان ينص على الموافقة الصريحة من قبل الجهات المعنية قبل التحصل على أي تبرعات، إلا أن القانون الجديد يجعلك تتحصل على التبرع ثم تخبر الأجهزة بجهة التبرع وشكله، موضحًا أن تعدد الجهات الرقابية يمثل ضغط على القطاع الأهلي ولابد أن يكون هناك تنسيق بين الجهات".



