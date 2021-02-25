Advertisements

شاهد.. "دستورية البرلمان" تحسم اللغط المثار بشأن قانون الأحوال الشخصية

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:34 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
Advertisements
قال النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على اللغط المثار بشأن قانون الأحوال الشخصية: "لم يصلنا حتى هذه اللحظة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإذا كان وصل للمجلس سيحال إلى اللجنة يوم الأحد المقبل".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه حال وصول هذا القانون للجنة سيخضع لجلسات حوار كثيرة للغاية، بالإضافة إلى استماع لكافة الأطراف نظرًا لحساسيته، ولأنه يمس الأسر المصرية بشكل كبير.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الدستورية، على أنه لن يتم إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل إجراء حوار مجتمعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قانون الأحوال الشخصية بوابة الفجر اللجنة الدستورية الفجر البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 11 ساعة

انفصال هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. تعرف على التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بضم نجم المنتخب الأولمبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا المتحور يضرب ليبيا

منذ أقل من ساعة

شاهد.. والد الطفل عمار يروي تفاصيل مقتله: "كنا بنلم كل حتة من جسمه"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان يُحيل تعديلات قانوني الغش والتدليس والأحوال الشخصية للجان النوعية لمناقشتهما

النائبة أنيسة حسونة: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة حتمية

برلمانية عن قانون الأحوال الشخصية الجديد: "إقراره بدور الانعقاد الخامس"

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

البرلمان يوافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

بعد إحالته للجنة القيم.. النائب إلهامى عجينة:"بقول للرأى العام ينشغل بحاجة غيرى"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. فيروس كورونا المتحور يضرب ليبيا

03:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»