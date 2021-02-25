شاهد.. "دستورية البرلمان" تحسم اللغط المثار بشأن قانون الأحوال الشخصية

قال النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على اللغط المثار بشأن قانون الأحوال الشخصية: "لم يصلنا حتى هذه اللحظة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإذا كان وصل للمجلس سيحال إلى اللجنة يوم الأحد المقبل".





وأضاف "منير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه حال وصول هذا القانون للجنة سيخضع لجلسات حوار كثيرة للغاية، بالإضافة إلى استماع لكافة الأطراف نظرًا لحساسيته، ولأنه يمس الأسر المصرية بشكل كبير.



