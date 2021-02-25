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أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021.. المعدن الأصفر يرتفع في بداية التعاملات

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في الصاغة مع بداية التعاملات اليوم الخميس، ليفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات مع استمرار حالة التذبذب بالمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 900.5 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 788 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 675.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6304 جنيهًا



أسعار الذهب عالميا:

عاودت أسعار الذهب التراجع لأدنى من 1800 دولار بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الأمريكية.

وجاء هبوط المعدن الأصفر أيضاً مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، لأعلى مستوى منذ فبراير  2020.

 

وارتفاع عوائد السندات يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، كما أنها تدفع الدولار الأمريكي للارتفاع مما يضغط أيضاً على المعدن.

كما تحولت الأسهم الأمريكية للصعود القوي خلال التعاملات حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة.

ومن جانبه، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس النواب بالأمس إن معدل التضخم قد يستغرق أكثر من 3 سنوات حى يصل إلى مستهدف البنك.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1797.90 دولار للأوقية.

 

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1797.35 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.18.

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