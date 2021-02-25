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حقيقة وجود نوع جديد لفيروس شلل الأطفال في مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:16 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، حقيقة ظهور نوع جديد من فيروس شلل الأطفال وهو ما استدعى زيادة جرعتين من التطعيم بالحقن للأطفال في عمر شهرين و6 أشهر.

وقال "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "لا يوجد نوع جديد من شلل الأطفال في مصر وهذا تطعيم سنوي ضمن الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لمواصلة مصر خالية من فيروس شلل الأطفال".

وأضاف "آخر تسجيل لحالة شلل أطفال في مصر كان عام 2004، وبعدها في عام 2005 قامت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من فيروس شلل الأطفال، والسبب في إضافة جرعتين إضافية للحقن أن المصل الفموي كان ثلاثي التكافؤ وقامت منظمة الصحة بجعله ثنائي ولذلك رأت وزيرة الصحة زيادة جرعتين في عمر شهرين و6 شهور".

وتابع "بداية الحملة القومية هتبدأ يوم 28 فبراير وحتى 4 مارس من عمر يوم وحتى 5 سنوات وهو عبارة عن طعم فموي بإعطاء الطفل نقطتين لرفع الحالة المناعية للأطفال في مصر ورفع المناعة للأطفال التي يتواجد فيها فيروس شلل الأطفال وذلك من خلال فرق متحركة تعمل تحمل كارنيهات منعًا لعمليات النصب، والتطعيم آمن وبالمجان للمصريين وغير المصريين".

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