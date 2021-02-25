وزير التعليم يوضح موقف الطلاب المصريين المقيمين في الخارج من "السات"

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار أحد أولياء الأمور بشأن موقف الطلاب المصريين في الخارج من الخضوع لامتحانات الـ"سات"، في الخارج وإمكانية دخول الجامعات المصرية.





وقال "شوقي"، ردا على الاستفسار عبر (جروب): "أدعم طارق شوقي" حيث قال ولي أمر : "لا يا أفندم.. تحسب فقط لمن هو مسجل في مدرسة بالخارج ومقيم بصفة دائمة في الخارج. عدا هذا ينصح أن يتقدموا للامتحانات البديلة في مصر خلال فترة السماح".





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية آخر العام، في حين أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية ستنعقد في نهاية العام.