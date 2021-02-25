التعليم تستقر على حذف التعبير من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي حذف التعبير من امتحانات اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وأن يكون الامتحان جميعه اختيار من متعدد.





وكشفت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن مكتب مستشار اللغة العربية أعلن للموجهين الأوائل لمادة اللغة العربية توزيعة درجات المادة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد حذف التعبير وجاءت كالتالي: (٣ أدب و٣ بلاغة و١٢ قراءة و١٦ نصوص) وذلك بإجمالي ٥٠ درجة.



