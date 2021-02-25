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أولياء أمور يطالبون بتوفير نماذج استرشادية لمدارس اللغات

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:29 ص
شيماء علي ماهر
شيماء علي ماهر
ريم محمود
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طالب عدد من أولياء أمور طلاب صفوف النقل توفير نماذج استرشادية للامتحانات لمدارس اللغات.

وقالت شيماء علي ماهر، مسؤولة الحملة التعليمية "بتعليم ولادنا نبني بلدنا " إن وزارة التربية وللتعليم والتعليم الفني وفرت نماذج استرشادية خاصة فقط بالمدارس التي تدرس باللغة العربية.

وأضافت "ماهر"، في تصريح خاص لموقع الفجر: "استقبلنا شكاوى عديدة من الطلاب وأولياء الأمور أنهم يريدون نماذج لغات".

وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة، من خلال منصة التعليم المصري.
https:eduhub.moe.gov.eg

الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly3kgMXsK
الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly3dEjV4X
الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3pQgsmv
الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2ZKAHY6
الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly3aPYWdy
الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly2MkxfjT
بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

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الصف الرابع الابتدائي التعليم الامتحانات المجمعة

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