Advertisements

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتُحذر من هذه الظاهرة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، توضح من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 24 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتُحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتُحذر من هذه الظاهرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الارصاد غدا الارصاد اليوم الارصاد

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 15 ساعة

انفصال هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. تعرف على التفاصيل!

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 10 ساعة

هل سيتخلي برشلونة عن نجمه الصاعد؟

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيمانى غاضب من نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل نهاية الموسم.. مفاجأة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

شاهد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وتحذر من هذه الظاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»