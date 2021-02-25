مطالب بسرعة توفير نماذج استرشادية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قالت منى أبوغالي مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم إن الطلبة وخاصة في الصفين الأول والثاني الثانوي، مازالوا يعانون من عدم توفير النماذج الاسترشادية من قبل وزارة التربية والتعليم حتى يتمكنون من معرفة شكل السؤال وكيفية الحل.



واضافت في مناشدة عاجلة لوزارة التربية والتعليم عن طريق " الفجر ": "ويرجي إرفاق الإجابة مع النموذج بسبب اختلاط الأمر على الطلبه من تشابه الإجابات".

واستكملت: "والأمهات تعبت فعلا لانها بترجم النماذج بالعربي إلى اللغات سواء إنجليزى أو فرنساوي لضيق الوقت والأمهات بتساعد ولادها قدر المتاح، لذلك نرجوا ونناشد الوزارة بالسرعه في عرض النماذج باللغات".

واختتمت: "ونؤكد على نماذج صفوف المراحل الثانويه عربي ولغات لأن الامتحانات على الأبواب والطلبة لا تعرف شكل الأسئلة حتى الآن".