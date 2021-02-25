"دستورية البرلمان": لن نقر مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل إجراء حوار مجتمعي



قال النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصلهم حتى الآن، متابعًا: "لم يصلنا حتى هذه اللحظة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإذا كان وصل للمجلس سيحال إلى اللجنة يوم الأحد المقبل".



وأضاف"منير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "مإم بي سي مصر"، أنه حال وصول هذا القانون للجنة سيحدث به جلسات حوار كثيرة للغاية بالإضافة إلى استماع لكافة الأطراف نظرًا لحساسيته، ولأنه يمس الأسر المصرية بشكل كبير.



وشدد وكيل لجنة الشؤون الدستورية، على أنه لن يتم إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل إجراء حوار مجتمعي.

