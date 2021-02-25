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ريال مدريد يضع قدمًا في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة.

واضطر أتالانتا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه السويسري ريمو فريلير في الدقيقة 18، ليستفيد الريال من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، عبر قذيفة رائعة من خارج منطقة الجزاء.


وبات يكفي الريال، الذي خاض لقاء اليوم وهو مفتقدا عددا من عناصره الأساسية مثل الهداف الفرنسي كريم بنزيمه والمدافع المخضرم سيرخيو راموس والجناح البلجيكي إيدين هازارد، التعادل السلبي في لقاء العودة، الذي يقام بملعبه في 16 مارس القادم، لمواصلة مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

في المقابل، أصبح يتعين على أتالانتا الفوز على نظيره الإسباني بفارق هدفين في الإياب، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة القارية.

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