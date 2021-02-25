التعليم توفر نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توافر نماذج استرشادية لمادة الرياضيات باللغة العربية.





وقالت في بيان لها منذ قليل: يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة، من خلال منصة التعليم المصري https:eduhub.moe.gov.eg





هذا، ومن المقرر أن يتم إضافة نماذج باللغة الفرنسية غدًا.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية آخر العام، في حين أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية ستنعقد في نهاية العام.