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موسيمانى غاضب من نجم الأهلي

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق فريق سيمبا الفوز على نظيره الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

وأكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي غاضب من  محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق عقب الخسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا .

وأضاف صادق أن موسيماني يتجه لاستبعاد كهربا من التشكيل الأساسي وعودته من جديد لمقاعد البدلاء في المباريات القادمة وتحديداً مباراة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري الممتاز بسبب هبوط مستواه.

واختتم صادق: "موسيماني يُفضل منح الفرصة الكاملة لطاهر محمد طاهر بعد عودته من الإصابة للمشاركة أساسياً في مركز الجناح الأيسر على حساب كهربا محلياً و إفريقياً".

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