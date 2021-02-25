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بداية التحسن.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 24 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على موقعها الرسمي.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس المتوقعة:
الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.




بداية التحسن.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم
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