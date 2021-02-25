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الصحة تكشف عن تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستجوب كل محافظات مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بداية من 28 فبراير وحتى 4 مارس المقبل.

وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك فرقًا متحركة من وزارة الصحة سوف تنتقل من منزل إلى آخر للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين في التطعيم.

وأشار إلى أن فرق ثابتة ستكون موجودة في الوحدات الصحية وأمام الكنائس والجوامع وأمام المترو من أجل تطعيم الأطفال، موضحًا أن الحصول على التطعيمات لا يشترط محل الميلاد.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن هناك بعض الأطفال الذين لا يجب تطعيمهم وهم الأطفال الذين يتلقون العلاج الكيماوي أو مرضى السرطان أو ممن لديهم مرض حاد أو ارتفاع في درجات الحرارة لحين زوال الأعراض ثم الذهاب إلى الوحدة الصحية من أجل الحصول على التطعيم.

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