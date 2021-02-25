الصحة تكشف عن تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستجوب كل محافظات مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بداية من 28 فبراير وحتى 4 مارس المقبل.





وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك فرقًا متحركة من وزارة الصحة سوف تنتقل من منزل إلى آخر للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين في التطعيم.





وأشار إلى أن فرق ثابتة ستكون موجودة في الوحدات الصحية وأمام الكنائس والجوامع وأمام المترو من أجل تطعيم الأطفال، موضحًا أن الحصول على التطعيمات لا يشترط محل الميلاد.



