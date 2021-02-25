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"صحة البحر الأحمر" تعلن عن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء الحملة القومية لشلل الأطفال الأحد المقبل وتستمر الحملة على مدار 4 أيام اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 28-2-2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 3-3-2021.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الحملة تأتى فى إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين فى حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

وأوضح: "تأتى هذه الحملة في اطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال،وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر"

جدير بالذكر أن الحملة تستهدف تطعيم عدد(69263) طفل بمحافظة البحر الأحمر، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين فى المحافظة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن التطعيم آمن ومجانى لرفع مناعة الأطفال، وذلك من خلال مشاركة عدد (240) فرق ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية.

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