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رئيس الشهر العقاري: "رسوم تسجيل الشقة اللي بـ100 ألف مش هتعدي الـ5 آلاف جنيه"

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:52 ص
جمال ياقوت
جمال ياقوت
كساب أحمد
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قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الرسوم الإجمالية لنقل الملكية والمحكمة لوحدة سكنية قديمة مقدرة بسعر 100 ألف جنيه ومساحتها 100 متر لن تتجاوز خمسة آلاف جنيها.

وفند ياقوت خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أكاذيب محمد ناصر المذيع بقناة مكملين الإخواني بشأن رسوم الضريبة العقارية بأن متوسط رسوم الوحدات بأنها تصل إلى 500 ألف جنيه «ليس له أي أساس من الصحة».

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن مذيع الإخوان أظهر رسوما لا يتحصلها الشهر العقاري، مضيفا أنه لا يتم تحصيل رسوم تصديق نقابة المحامين، كما أنه لا يوجد رسم هندسي ولا يوجد أيضا رسوم مساحة لأنه الرسوم العقارات تشملها، مؤكدا أن الضريبة العقارية أوجدها الإخوان عام 2013.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماع الحكومة اليوم بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

ووجه مدبولي بشرح إجراءات التسجيل والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.

كما كلف مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
ووفقا لـ قانون الشهر العقاري الجديد تصل أقصى رسوم للتسجيل إلى ألفي جنيه، بينما تصل قيمة الرسوم إلى 500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 100 متر، و1500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 200 متر، وألفي جنيه إذا تخطت المساحة 300 متر.

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جمال ياقوت بوابة الفجر الفجر الشهر العقاري

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