الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد نجم الزمالك









فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الفوز على فريق تونجيت السنغالي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتعادل سلبيًا.





وأكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن مسئولي الزمالك يبحثون عن إعلان لفرجاني ساسي، من أجل ترضيته قبل الاتفاق على تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأضاف صادق أن ساسي منح الزمالك مهلة أسبوعين من أجل تجديد تعاقده، حيث يرغب فى الحصول على 2 مليون دولار صافي بدون الضرائب.



