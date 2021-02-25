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الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد نجم الزمالك

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الفوز على فريق تونجيت السنغالي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتعادل سلبيًا.

وأكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن مسئولي الزمالك يبحثون عن إعلان لفرجاني ساسي، من أجل ترضيته قبل الاتفاق على تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صادق أن ساسي منح الزمالك مهلة أسبوعين من أجل تجديد تعاقده، حيث يرغب فى الحصول على 2 مليون دولار صافي بدون الضرائب.

واختتم صادق ، فرجاني ساسي لديه العديد من العروض الخليجية الكبيرة من الدوري القطري و الإماراتي وسيحسم أمره خلال أيام قليلة.

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