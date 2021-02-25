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مشروع قانون جديد.. حبس الزوج وغرامة 20 ألف جنيه إذا تزوج دون علم زوجته الأولى (فيديو)
الخميس 25/فبراير/2021 - 04:00 ص
كساب أحمد
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قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمنح للزوجة طلب الطلاق إذا لحق بها ضرر مادي او معني، حال قيام الزوج بالزواج عليها بأخرى، معقبة:" أمام الزوجة سنة كاملة تطلب الطلاق فيها بسبب الضرر المعنوي والمادي والنفسي".
وتابعت "درويش"، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصرية، مساء الأربعاء، أن الزوج في مشروع قانون الأحوال الشخصية معرض للحبس أو دفع غرامة تصل لـ20 ألف جنيه، إذا تزوج بأخرى، دون إعلام زوجته الأولى".
ولفتت إلى أن قانون الاحوال الشخصية، مازال مشروعًا، ولم يعرض حتى الآن على مجلس النواب، ومن المتوقع إدخال عليه الكثير من التعديلات، عند مناقشته من قبل النواب.
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