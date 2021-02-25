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تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني.
وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل ولم يوافق النجم الإسباني على عرض التجديد المقدم له من مسئولي الملكي حتى الآن.
وأفاد البرنامج الإسباني بأن راموس عقد اجتماعًا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أمس الثلاثاء بشأن مناقشة العقد الجديد.
وأكد البرنامج الإسباني أن الحديث بين راموس وبيريز في اجتماع الأمس لم يكن حادًا.
ولفت البرنامج الإسباني أن بيريز أوضح لراموس أن ريال مدريد لا يزال يحافظ على عرض التجديد من أجل استمراره مع الميرينجي.
وألمح البرنامج الإسباني أن عرض ريال مدريد يتضمن التجديد لراموس لمدة موسمين مع تقليل الراتب بنسبة 10%.

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