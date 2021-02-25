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وسط البرد الشديد.. أم ترمي طفلها الرضيع في الشارع وتخفتي

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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عثر أهالى منطقة التلفزيون بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، على طفل رضيع أسفل أحد العقارات بجوار سور الإذاعة والتلفزيون بمدينة القصير، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، حيث أمرت النيابة بإيداعه في حضانة مستشفى القصير المركزي.

كان بلاغ قد ورد لمباحث قسم شرطة القصير جنوب البحر الأحمر يفيد العثور على طفل رضيع بجوار سور الإذاعة والتلفزيون، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، والتي أمرت بإيداعه حضانة المستشفى.

وطلبت النيابة العامة من مباحث القصير تحريياتها حول الواقعة للقبض على أم الرضيع وتقديمها للنيابة العامة للتحقيق معها فى إلقاء الرضيع أسفل العقار.

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