"العربية للتصنيع": ولي عهد أبو ظبي أبدى إعجابه بمنتجات الدفاع المصرية



كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل مشاركة مصر في معرض «أيدكس 2021» بأبو ظبي للمرة الثانية.



وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجناح المصري لاقى إقبالًا كبيرًا وكان محل اهتمام من جميع الوفود، لافتَا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالمنتجات الدفاعية.



وأشار إلى أن محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، أبدى إعجابه خلال زيارته الجناح المصري بمنتجات الدفاعية المصرية، مضيفًا أن المعرض الذي يقام كل سنتين يضم بعض المنتجات الدفاعية الجديدة لمصر، مؤكدا أنه كان محل اهتمام كل الوفود الرسمية الخليجية، مشددًا على أن مشاركة مصر في المعرض خير دليل على التعاون الاستراتيجي بين مصر والدول الخليجية.

