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تفاصيل الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)
الخميس 25/فبراير/2021 - 07:40 ص
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر".
وترصد "الفجر" تفاصيل الحملة كالتالي:
- من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وهي من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.
- تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.
- تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا.
- يتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية.
- يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.
- التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية.
- يتم التطعيم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.
وترصد "الفجر" تفاصيل الحملة كالتالي:
- من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وهي من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.
- تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.
- تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا.
- يتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية.
- يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.
- التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية.
- يتم التطعيم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.
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