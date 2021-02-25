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تفاصيل الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:40 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر".

وترصد "الفجر" تفاصيل الحملة كالتالي:

- من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وهي من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

- تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

- تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا.

- يتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية.

- يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

- التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية.

- يتم التطعيم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.
تفاصيل الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)
تفاصيل الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)

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شلل الأطفال بوابة الفجر الفجر التطعيم

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