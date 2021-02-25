Advertisements

قاسم: هدفنا الفوز على الترجي في تونس

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفريق أغلق ملف دوري الأبطال الإفريقي ويركز حاليا على مباراة وادي دجلة المقررة إقامتها الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

أضاف قاسم أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام تونجيت السنغالي وكان الاقرب للفوز.. مشيرا إلى أن التعادل ليس نتيجة سيئة وسط الصعوبات التي واجهها الفريق.

كما أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن تعادل الترجي التونسي ومولودية الجزائر في نفس المجموعة يصب في مصلحة الأبيض.. مشددا على أن هدف الفريق هو الفوز على الترجي في تونس.

وتعادل الزمالك مع تونجيت السنغالي سلبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسيواجه الترجي في الجولة الثالثة مساء 6 مارس المقبل باستاد رادس في تونس.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 8 ساعات

هل سيتخلي برشلونة عن نجمه الصاعد؟

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و52 حالة وفاة

منذ ساعة و 18 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 6 ساعات

موسيمانى غاضب من نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

انفصال هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. تعرف على التفاصيل!

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الوجوه الجديدة تزين قائمة المنتخب الوطني أمام كينيا وجزر القمر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»