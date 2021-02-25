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قاسم: هدفنا الفوز على الترجي في تونس
الخميس 25/فبراير/2021 - 01:25 ص
رامي بشاي
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أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفريق أغلق ملف دوري الأبطال الإفريقي ويركز حاليا على مباراة وادي دجلة المقررة إقامتها الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.
أضاف قاسم أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام تونجيت السنغالي وكان الاقرب للفوز.. مشيرا إلى أن التعادل ليس نتيجة سيئة وسط الصعوبات التي واجهها الفريق.
كما أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن تعادل الترجي التونسي ومولودية الجزائر في نفس المجموعة يصب في مصلحة الأبيض.. مشددا على أن هدف الفريق هو الفوز على الترجي في تونس.
وتعادل الزمالك مع تونجيت السنغالي سلبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسيواجه الترجي في الجولة الثالثة مساء 6 مارس المقبل باستاد رادس في تونس.
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