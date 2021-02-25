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نجم الأهلي السابق: محمد شريف يستحق قيادة هجوم الفريق

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أن محمد شريف مهاجم الفريق يستحق اللعب أساسياً في تشكيلة بيتسو موسيماني .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  محمد شريف مهاجم متميز جداً وأتعجب من موسيماني لإبقائه على مقاعد البدلاء وفور نزوله قدم آداءً مميزاً وأضاف الكثير للناحية الهجومية في الفريق .

واختتم السيد ، الأهلي تأثر كثيراً بغياب الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق ، رغم أن محمود وحيد قدم مباراة جيدة ولكن يبقى معلول من اللاعبين المؤثرين مع الفريق ولا غنى عنه .

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