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موعد مباراة آرسنال ضد بنفيكا فى الدوري الأوربي والقنوات الناقلة
الخميس 25/فبراير/2021 - 01:30 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس نادي آرسنال الإنجليزي نظيره نادي بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الاوربي.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اليوناني فى اثينا.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1.
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