وزيرة الثقافة تعلن "خطة مسرح المواجهة والتجوال 2021" وتكرم أبطاله بحضور وزير الشباب فى القومي









أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021 كما كرمت الفرق المشاركة في المشروع وذلك خلال الاحتفالية التى اقيمت بالمسرح القومي بالعتبة ونظمها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار وحضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتور ايمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي ، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين .









قالت عبد الدايم إن بداية فكرة مسرح المواجهة والتجوال كانت بمثابة الحلم ومع الوقت تحولت إلى حقيقة نابعة من فكر شباب المسرح بأن يمارسوا دورهم في معركة الوعي إيمانا بمسئوليتهم تجاه المجتمع، ومن هنا كانت البداية التي جاءت انطلاقا من الإيمان بأهمية فن المسرح كإحدى الأدوات الراصدة لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان، ووسيلة لنشر التنوير وتنمية الوعي لمجابهة الأفكار المتطرفة، حيث جاء ميلاد شعبة مسرح " المواجهة والتجوال " عام 2018 لتتبع فرقة المسرح الحديث، وخلال فترة عملها قدمت العديد من الجولات بالمحافظات ولاقت عروضها إقبالا جماهيريا كبيرا، وكنتيجة لهذا النجاح، وفي عام 2019 تحولت الشعبة إلى فرقة تابعة للبيت الفني للمسرح، وتحولت المبادرة إلى مشروع قومي يغزو أقاليم وقرى ونجوع مصري.









واضافت وزيرة الثقافة بأن فرقة مسرح المواجهة والتجوال جاءت كجزء هام من مشروع تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة ربوع مصر خصوصا القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، ورغم جائحة كورونا لم يتوقف عطاء الفرقة فقد شاركت بالتعاون مع فرقة المسرح القومي في المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين أيديك" ، وتابعت ان خطة مسرح المواجهة والتجوال للنصف الأول من العام الجاري 2021، تشمل 9 عروض مسرحية تطوف 14 محافظة مصرية، وقدمت الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة ، كما وجهت تحية تقدير لجميع القائمين على مسرح المواجهة والتجوال، واعربت عن ثقتها في قدرتهم على استمرار النجاح حيث دعتهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأفضل من أجل الوطن وأهلنا في جميع ربوع مصر .













وخلال الاحتفالية كرمت وزيرة الثقافة فرق عمل العروض التى شاركت فى خطة 2019 - 2020 ، وهى "حكاية روح" من انتاج مسرح الشمس، "رحلة سعيدة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بتسليمهم شهادات تقدير عرفانا بجهودهم وتميزهم الفني َوحثتهم على بذل المزيد من الابداع ، كما قدم وزير الشباب والرياضة تكريما خاصا للمخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال.













وقال الفنان اسماعيل مختار ان البيت الفني للمسرح يحرص دائما على تقديم عروضه مع الأخذ في الحسبان اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة لتقديم 130 ليلة عرض ب 14 محافظة هى " البحيرة، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الفيوم" ، يقدم بها 9 عروض مسرحية من إنتاج 7 فرق بالبيت الفني للمسرح، عرضين منهم موجهين للأطفال ، خلال 4 أشهر فقط، و ذلك اتساقا مع اتجاه الدولة المصرية للوصول إلى العمق المصري، حيث تقدم العروض بالمراكز و القرى و النجوع، و ذلك بتعاون و دعم كبير من العديد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات، وقال ان العروض هي: "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومى ويعرض على أوبرا طنطا بالغربية في الفترة من 1 : 5 مارس وعلى مسرح قصر ثقافة قنا في الفترة من 14 : 18 مايو.









"عيلة الفقري" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وتعرض على مسرح قصر ثقافة دمنهور في البحيرة في الفترة من 24 : 26 فبراير، قصر ثقافة مرسى مطروح في الفترة من 14 : 17 مايو وقصر ثقافة أسيوط في الفترة من 15 : 17 يونيو.







