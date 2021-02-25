حارس ريال مدريد يخشى أتالانتا

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بعد الفوز بهدف نظيف أتالانتا في عقر داره، أنه لم يكن يتوقع ليلة هادئة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وأوضح كورتوا لشبكة موفيستار أنه لم يضطر للتدخل في أي كرة على مرماه من لاعبي الفريق الإيطالي، الذي لعب منقوصًا منذ الدقيقة 18 بعد طرد ريمو فرويلر.





وقال كورتوا: "لم أتوقع حقيقة أن تكون الليلة هادئة في حراسة المرمى، ساعدت البطاقة الحمراء في ذلك، لأنه لم يكن بمقدورهم شن هجمات كثيرة علينا، لكنها كانت مباراة معقدة لأنهم دافعوا بـ 10 لاعبين".









وأضاف: "تشهد مباريات أتالانتا الكثير من الأهداف وكنا ننتظر مباراة صعبة، لكن من الطبيعي أن يتراجعوا للدفاع بعد الطرد ويحاولوا الخروج بالتعادل أو خطف هدف من هجمة مرتدة".





وتابع "كنا في كامل تركيزنا، استحوذنا على الكرة كثيرًا، رغم أننا لم نخلق العديد من الفرص. على أي حال هذا الهدف ثمين للغاية. لا يمكننا التفكير في تأهلنا بعد. سيكون لقاء الإياب عصيبًا وسنركز جيدًا خلاله".