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كندا تقرر ترحيل الفنان صفاء مغربي لهذا السبب!

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة صفاء مغربي، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بسبب قرار ترحيلها من كندا. 


وقالت صفاء: "أنا في مصيبة كبيرة ترحيل من كندا.. أنا صفاء جمال مغربي أحمد مواليد سوهاج ٢٨ يونية ١٩٨٧.. ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين ولدي طفلان يوسف وعلي، والترحيل ٧ مارس القادم بسبب إتهام إني منتحلة شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي اللي هي أنا، وأرسلتلهم إثباتات من مصر ولكن اعتبروها أن زوجي كمخرج أعدها لي ولم يعترفوا بها أن صفاء مغربي ماتت بسبب (إشاعة الوفاة) وإن أنا كصفاء جمال مغربي أحمد بدعي إن هي وإن أنا دخلت على اسمها".


وتابعت: "مصدرهم صوري على جوجل يعني بميك أب، ولما شافوني كنت لسه والدة قيصرية وبدون ميك أب وتعبانة، وقالوا مش أنا كشكل ولا سن إن هنا أنا مواليد ١٩٨٧ وخبر كاتب ١٩٧٧ اعتمدوا على الأخبار وليس أنا".


واستكملت: "أنا اتدمرت نفسيا وبموت، كوابيس ورعب وانهيار ومهدئات ومنومات .. يعني في مصر تم طردي من مسرحية (باب الفتوح) بسبب إشاعة وفاة أنا اتظلمت فيها، ومنعوني من الشغل بسببها ومفيش حد راضي يشغلني في مصر عشان الإشاعة وجئت إلى كندا عشان كل عائلة زوجي هنا كندين لبنانين وابني يتربى مع إخواته وأهله وابتديت من الصفر".


وأضافت: "اشتغلت في مطاعم ومكتب وحاليا في مصنع، حصلت من كلية سانت كلير على الإنجليزية لدراسة صيدلة وبحضر مواد لها، وكنت سعيدة بوجودي في كندا وفي النهاية أترحل ليه؟، كل حاجة في حياتي اتظلمت من أهلي وشغلي وكندا وكل حاجة.. ليه، ليه العالم بيطلب مني أنهار وأموت حتى حبوب القلق مبقتش تنفع وكل فلوسي راحت على المحاميين دفعت آلافات الدولارات ".


وأضافت: "جالي نوبات رعب الفترة اللي فاتت، ويوسف طلبلي الاسعاف بسبب الترحيل، وعطوني منوم وجالي دكتور نفسي.. بقيت منهارة مش بقول غير إن أنا نفس الشخص.. أنا مأخذتش هوية حد ولا انتحلت شخصيتي... حقيقي بموت".

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