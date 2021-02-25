نجم الأهلي السابق يكشف سبب خسارة الأهلي من سيمبا









حقق فريق سيمبا الفوز على نظيره الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.





وأبدى رمضان السيد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية الأسبق استياءه من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب خسارة الامس أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لا أجد مبرر للدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب ، مشيراً إلى أن فريق سيمبا ليس بالقوة التي تُحتم على موسيماني إشراك ثلاثي في وسط الملعب ، كما أن ديانج و أكرم توفيق و حمدي فتحي لديهم نفس الأدوار الدفاعية ، ولا يقدمون الدعم الهجومي .



