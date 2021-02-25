تعرف على اختصاصات لجنة الصحة والسكان بلائحة "مجلس الشيوخ" (انفوجراف)

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا، اختصاصات لجنة الصحة والسكان، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا في جلسته العامة الأسبوع الماضي.





وترصد " الفجر " من خلال "انفوجراف" 14 اختصاصًا للجنة الصحة والسكان لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية وهي كالتالي:

- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.





- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.





- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.





- التأمين الصحى الشامل.





- التثقيف الصحي.





- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.





- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم الصحة النفسية.





- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.





- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.





- الرعاية الصحية للمسنين.





- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.





- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.



