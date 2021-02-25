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نجم الزمالك يطلب الرحيل نهاية الموسم.. مفاجأة

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل.

وأكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن النجم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك يرغب فى الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري .

وأضاف صادق أن بن شرقي يلعب مع الفريق خلال الفترة الحالية بدون تركيز مما أثر على مستواه وأدي إلى تراجعه، وذلك بسبب تفكيره فى الرحيل عن القلعة البيضاء .

واختتم صادق : "بن شرقي يمتلك العديد من العروض أبرزها عرض من الدوري الإماراتي وأخر من الدوري التركي، وطلب اللاعب من كريم البولق وكيله، عقد جلسة مع مسئولو الزمالك لإخبارهم بفكرة الرحيل فى نهاية الموسم".

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