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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد فى الدوري الأوربي

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره نظيره نادي ريال سوسييداد الاسباني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الاوربي. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.

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