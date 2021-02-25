رونالد كومان يعترف بأزمة برشلونة

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة أن فريقه كان "جيداً للغاية في الشوط الثاني"، بعد الفوز 3-0 على إلتشي وكل الأهداف جاءت في الشوط الثاني من عمر اللقاء الذي أقيم في الدوري الإسباني.





وأوضح كومان في مؤتمر صحفي عقب مباراة برشلونة وإلتشي أن "البرسا" كان "أفضل في الشوط الثاني سواء من حيث الإيقاع والقوة".





واعترف المدرب أنه كان "مستاء من رتم المباراة، اللعب بالكرة كان بطيئا بعض الشيء والدفاع متقهقراً"، وهو ما انعكس على ردود أفعاله خلال الشوط الأول حين كان برشلونة يفقد "الكرة وظهرت المساحات".





أما جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة فقال: "نخوض غمار الليجا وستخفق الفرق أحيانا مثلما نفعل لكن الأمر لا يزال في أيدينا ويعتمد على ما سنفعله في المباريات المقبلة".



