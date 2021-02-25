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هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تحرص الفنانة هبة مجدي على التواصل الدائم ، مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


نشرت هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة حيث اعتمدت ارتداء اللون الأزرق ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل فرصة ثانية ، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، بطولة ياسمين صبري ،  أحمد مجدي ، دياب ، نهال عنبر ، أحمد الشامي  عمر الشناوي ، عصام السقا ، شارة الشامي ، تأليف مصطفى جمال ، إخراج مرقس عادل ، إنتاج سينرجي .

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