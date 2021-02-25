هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





تحرص الفنانة هبة مجدي على التواصل الدائم ، مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .









نشرت هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة حيث اعتمدت ارتداء اللون الأزرق ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات .











