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هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
الخميس 25/فبراير/2021 - 02:07 ص
بسمة عادل
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تحرص الفنانة هبة مجدي على التواصل الدائم ، مع متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
نشرت هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة حيث اعتمدت ارتداء اللون الأزرق ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات .
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل فرصة ثانية ، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، بطولة ياسمين صبري ، أحمد مجدي ، دياب ، نهال عنبر ، أحمد الشامي عمر الشناوي ، عصام السقا ، شارة الشامي ، تأليف مصطفى جمال ، إخراج مرقس عادل ، إنتاج سينرجي .
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