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تعرف على اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بلائحة "مجلس الشيوخ" (انفوجراف)

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا، اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا في جلسته العامة الأسبوع الماضي.

وترصد "الفجر" من خلال "انفوجراف" 13 اختصاصًا للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية وهي كالتالي:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

- ‏ والاقتصاد والتعاون الدولى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار.
تعرف على اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بلائحة "مجلس الشيوخ" (انفوجراف)
تعرف على اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بلائحة "مجلس الشيوخ" (انفوجراف)

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