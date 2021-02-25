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باسم مرسي متحديًا مسئولي الزمالك: لن أعود للنادي مرة أخرى

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه لن يعود إلى نادي الزمالك مرة أخرى، في تحدي لمسئولي الأبيض المسئولين عن قرار عدم عودته.

وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اتخذت قرارًا بعدم العودة للزمالك في الفترة الأخيرة، حتى أثبت لكل من اتخذ هذا قرار عدم عودتي أنهم علي خطأ وأنني أستحق العودة ".

وكان باسم مرسي مرشحًا للعودة إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد خروج مصطفى محمد للإعارة إلى نادي جلاتا سراي التركي، لمدة موسم ونصف، إلا أن مسئولي الأبيض تراجعوا عن الفكرة.

جدير بالذكر أن باسم مرسي لعب خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، 13 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدفين.

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