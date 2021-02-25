قرار ناري في الزمالك بشأن مدرب الفريق









فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الفوز على فريق تونجيت السنغالي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتعادل سلبيًا.





وقال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ أن مسئولي الزمالك يدرسون رحيل مدحت عبدالهادي المدرب المساعد للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، خلال الفترة المقبلة .



