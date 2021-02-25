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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ريال سوسيداد

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الخميس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره نظيره نادي ريال سوسييداد الاسباني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الاوربي. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر. 

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: هنديرسون.

خط الدفاع: ليندلوف، بيساكا، شو، ماجواير.

خط الوسط: دي بيك، ماتيتش، برونو فيرنانديز. 

خط الهجوم: جيمس، كافاني، مارسيال.

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