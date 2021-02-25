ياسر فرج يبدأ تصوير أولى مشاهده في "ورا كل باب"









إنضم الفنان ياسر فرج الي حكايه "أياما الحلوة" ضمن حكايات مسلسل ورا كل باب ، الذي يعتمد على الحكايات المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف ، تعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركه المتحدة للخدمات الإعلامية .







