Advertisements

ياسر فرج يبدأ تصوير أولى مشاهده في "ورا كل باب"

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements


إنضم الفنان ياسر فرج الي حكايه "أياما الحلوة" ضمن حكايات مسلسل ورا كل باب ، الذي يعتمد على الحكايات المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف ، تعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركه المتحدة للخدمات الإعلامية . 


وكان آخر أعمال ياسر فرج مسلسل افراح ابليس الذي تم عرضه في رمضان 2019 ، بطولة جمال سليمان ، صابرين ، منة فضالي ، هنادي مهنى ، منى عبدالغني ، إيناس عز الدين ، وغيرهم .

أخبار تهمك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. والد الطفل عمار يروي تفاصيل مقتله: "كنا بنلم كل حتة من جسمة"

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيمانى غاضب من نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل نهاية الموسم.. مفاجأة

منذ ساعة و 10 دقيقة

انفصال هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. تعرف على التفاصيل!

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»