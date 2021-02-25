Advertisements
ياسر فرج يبدأ تصوير أولى مشاهده في "ورا كل باب"
الخميس 25/فبراير/2021 - 02:41 ص
بسمة عادل
Advertisements
إنضم الفنان ياسر فرج الي حكايه "أياما الحلوة" ضمن حكايات مسلسل ورا كل باب ، الذي يعتمد على الحكايات المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف ، تعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركه المتحدة للخدمات الإعلامية .
وكان آخر أعمال ياسر فرج مسلسل افراح ابليس الذي تم عرضه في رمضان 2019 ، بطولة جمال سليمان ، صابرين ، منة فضالي ، هنادي مهنى ، منى عبدالغني ، إيناس عز الدين ، وغيرهم .
Advertisements