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قرار جديد من النيابة العامة بشأن واقعة فتاة الفيرمونت

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:40 ص
فتاة الفيرمونت
فتاة الفيرمونت
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عادت قضية فتاة الفيرمونت إلى الواجهة من جديد، لتتصدر تريند محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور قرار جديد من الينابة العامة.

واقعة فتاة الفيرمونت

ودعت النيابة العامة من لديهم مقاطع فيديو مصورة تتعلق بواقعة فتاة الفيرمونت الشهيرة، والتي ارتكبها عدة شباب في عام 2014 إلى سرعة تقديمها.

تفاصيل جديدة في حادث فتاة الفيرمونت

وظهرت تفاصيل جديدة حول واقعة فتاة الفيرمونت بعدما كشفت التحقيقات عن ‏ تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، خلال عام 2014.

تهديد من بحوزتهم فيديو واقعة فتاة الفيرمونت

وأوضحت التحقيقات تلقي بعض من شاهدوا أو علموا بتفاصيل واقعة فتاة فيرمونت وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.

مقطع واقعة فتاة الفيرمونت

وحصلت النيابة العامة على أحد المقاطع من شخص أنشأ حسابا مستعاراً بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأرسل عبره صورا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود في واقعة فتاة الفيرمونت ثم أغلق الحساب خوفاً من التهديدات والانتقام.

أهمية مقطع واقعة فتاة الفيرمونت

وأشارت النيابة العامة إلى أنها ترى أن توافر المقطع الخاص بواقعة فتاة الفيرمونت سيسهم في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ودعت النيابة العامة إلى تفعيل الور المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة، لمنع الكشف عن هوية الراسل.

النيابة وأدلة فتاة الفيرمونت

وأكدت النيابة العامة، في بيانها على ضمان سرية بيانات الشهود في واقعة فتاة فيرمونت ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

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