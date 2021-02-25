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لتنشيط الحركة المرورية.. حي عين شمس يرفع الباعة الجائلين من الشوارع
الخميس 25/فبراير/2021 - 06:38 ص
إسماعيل منطاوي
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قامت إدارة الإشغالات بحي عين شمس، وبناءً على توجيهات اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، بحمله لتنشيط الحركه المروريه في منطقه الجراج والنعام.
وأسفرت الحمله عن رفع الباعه الجائلين، وكذلك رفع الحواجز الحديديه في شارع الصفا والمروه و ٣٥ شارع قاسم بالنعام، وتنشيط الحركه المرورية بالجراج، وذلك لتحقيق الإنضباط للشارع وعدم السماح بالتعدي علي الرصيف والشارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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