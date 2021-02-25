Advertisements

"حالته مستقرة".. إيهاب فهمي يطمئن الجمهور على الفنان يوسف شعبان

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements
علق الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال إيهاب فهمي في مداخلة مع الفنان إدوارد والإعلامية مروة صبري في برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم" إن يوسف شعبان حالته مستقرة داخل إحدى مستشفيات العزل، ولا صحة للشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية، فهو بصحة جيدة وفترة وتمر بسلام.

وكانت كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان مستقرة إلى الآن، معقبة: الاوضاع الخاصة بع مستقرة الآن ونأمل أن تستمر هكذا.

واسترسلت "عنبر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، تم وضع الفنان يوسف شعبان على ماسك أكسجين، معقبة: نسبة الأكسجين لدي 94 وهو حتى الآن لا يحتاج إلى تدخل إلى تنفس صناعي.

وأكملت: الفنان على درايه كامله بما حولة، كما أنه واعي بكل ما يدور حوله..مسترسله: الحالة مازالت حساسة.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل نهاية الموسم.. مفاجأة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

انفصال هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. تعرف على التفاصيل!

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. والد الطفل عمار يروي تفاصيل مقتله: "كنا بنلم كل حتة من جسمة"

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيمانى غاضب من نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»