باسم مرسي: علمت أن أمير مرتضى لا يرغب في تواجدي بالزمالك













أوضح باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الحالي، والزمالك السابق، أن أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالقلعة البيضاء السابق، لا يرغب في تواجده بالنادي.





وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أمير مرتضى لم يظهر لي أنه يوجد أزمة بيني وبينه".





وتابع، "على الرغم من ذلك إلا أنني كنت أسمع دائمًا من أطراف أخرى، أن أمير مرتضى لا يريد استمراري في الفريق".





واستكمل، " بدأت من الصفر وقمت ببناء إسم لنفسي، «مش مولود في فمي معلقة ذهب»، وزوجتي لها دور كبير في عودتي واستعادة توازني وبريقي".



